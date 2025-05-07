Edremit’te Hurdacıya Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi Ağır Yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi 1544 Sokak’ta bulunan bir hurdacı dükkanında silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, dükkana gelen Ç.Y. ile iş yeri sahibi K.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan Ç.Y., yaklaşık yarım saat sonra geri dönerek yanında getirdiği tabancayla K.P.’ye ateş etti. Ağır yaralanan K.P., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Ç.Y.’nin olay yerine T.Y.’nin kullandığı 34 AU 2182 plakalı araçla geldiğini belirledi. Araç muhafaza altına alınırken, Ç.Y. ve T.Y. suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ç.Y.’nin 1, T.Y.’nin ise tehdit, hakaret, hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan toplam 13 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA