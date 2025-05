Zonguldak’taki Tahta Kaşıkla Cinsel Saldırı Davasında Karar Çıktı: Korkunç İşkenceye Ceza Yağdı

Zonguldak'ta Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Ali S.K., iki yıl önce Nisan ayında, uyuşturucu çetesine ait bir silahın polisin eline geçmesine neden olduğu gerekçesiyle, çete üyeleri tarafından alıkonulup işkence gördüğünü öne sürerek polise başvurdu. Şikayetinde, sanıkların kendisine çeşitli işkenceler uyguladığını ve tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunduklarını belirtti. Olayın ardından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, aralarında Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere (27) ve Mehmet Can Aslaner'in de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Üç isim tutuklanırken, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali S.K., daha sonra emniyet gözetiminde Azerbaycan’a gönderildi.

İDDİANAMEDEN

Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 sanık hakkında “birden fazla kişiyle konutta silahlı yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “eziyet” ve “nitelikli cinsel istismar” suçlamalarıyla iddianame hazırladı. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi bu iddianameyi kabul etti ve dava geçtiğimiz yıl başladı. Yargılama sürecinde sanıklardan Samet Küçükdere tahliye edildi.

Davanın sekizinci duruşmasında, bazı sanıklar salonda hazır bulunurken, diğerleri SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Ayhan Küçükdere’nin telefonundan elde edilen görüntüler mahkemede izletildi. Sanık Ayhan Küçükdere, görüntülerdeki sesin kendisine ait olmadığını iddia etti. Ancak mahkeme, sesin ona ait olduğuna hükmetti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme, suçun ağırlığını göz önünde bulundurarak Ayhan Küçükdere ile Mehmet Can Aslaner’i “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 24’er yıl hapse mahkûm etti. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan Ayhan ve Samet Küçükdere’ye 6 yıl, Mehmet Can Aslaner ile Ferdi O.'ya 4 yıl 8 ay, Yusuf A. ve Hakan C.'ye ise 2 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca Ayhan Küçükdere “yağma” suçundan 6 yıl, “eziyet” suçundan 4 yıl hapse mahkûm edilirken, Mehmet Can Aslaner'e aynı suçtan 3 yıl ceza verildi. Aslaner ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan da para cezasına çarptırıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMADI

Sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulanmadı. Ceza oranları, bazı suçlarda alt sınırdan uzaklaşılarak artırıldı. Karar doğrultusunda Ayhan Küçükdere 40 yıl, Mehmet Can Aslaner 31 yıl 8 ay, Samet Küçükdere ise toplam 8 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ayhan Küçükdere ve Aslaner'in tutukluluğunun devamına, diğer sanıkların adli kontrol hükümlerinin sürdürülmesine karar verildi.

Kaynak: DHA