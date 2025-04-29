Mahkemeden Utanç Veren Karar: Sistematik Tehdit, Darp, Cinsel Saldırı... Sadece 5 Ay Hapis

Kadına yönelik şiddet, taciz ve cinsel saldırı vakaları günden güne artarken, cezalardaki yetersizlik ve "iyi hal" indirimi gibi uygulamalar da bu durumla mücadelenin önünde bir engel olarak duruyor. Son olarak Konya'da yaşanan sistematik bir şiddet ve istismara yönelik mahkemenin verdiği karar, vicdanları sızlatarak tepki çekti.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; geçen yıl Metin Çakıcı (43) isimli erkek ile görüşmeye başlayan ancak sabıkalı olduğunu ve cezaevinde yattığını öğrendikten sonra görüşmeyi kesmek isteyen N. T. (41), Çakıcı tarafından aylarca tehdide, şiddete ve birçok kez cinsel saldırıya maruz kaldı. Polise başvuran kadın, Çakıcı'nın kendisine attığı mesaj ve ses kayıtlarını da delil olarak sundu ve Çakıcı, 16 Ağustos 2024'te tutuklandı.

'DARP ETTİ, CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU'

Hakkında "Zincirleme nitelikli cinsel saldırı", "Zincirleme kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kadına karsı basit yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 45 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılan Çakıcı için N.T, "Beni zorla saçımdan tutup arabaya bindirdi. Beni arkadaşımla, arkadaşımın kızıyla, silahla tehdit ediyordu. Öpmek istedi, Karşı çıkınca darp etmeye başladı. Artık korkuyordum, sabaha kadar hem cinsel saldırıda bulundu, hem darp etti. Araba içerisinde rızam olmadan ilişkiye girdi. Devamlı tehdit ediyordu" dedi.

Suçlamaları reddeden saldırgan, 27 Ocak'taki ikinci duruşmada, "Üzerine atılan suçun vasfı, delil durumu, tutuklama tarihi, tutuklamanın beklenen amacına ulaşması ve suç vasfının değişme ihtimali" gerekçeleriyle, adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Aleyhindeki kuvvetli delillere rağmen Çakıcı, sadece 5 ay 11 gün tutuklu bulundu.

Kaynak: Sabah