Kan Donduran Arkadaş Cinayeti: Ensesinden Vurdu, Evi Ateşe Verdi!

Adana'da yangın ihbarına giden ekipler dehşete düşüren cinayeti ortaya çıkardı. Arkadaşını tek kurşunla öldüren şahsın delilleri yok etmek için gaz yağı ile evi yaktığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, dehşet verici bir gerçeği ortaya çıkardı. 22 Nisan günü 2000 Evler Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki daireden yükselen dumanlar, itfaiyeyi harekete geçirdi.

Evin içinde yapılan incelemede, 41 yaşındaki Mustafa Özkan'ın cansız bedeni bulundu. İlk başta yangında hayatını kaybettiği düşünülen Özkan'ın, ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet, yangınla örtbas edilmeye çalışılmıştı.

ŞÜPHELER KOMŞUYA YOĞUNLAŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmandaki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Görüntülerde Özkan'ın en son 33 yaşındaki komşusu M.M. ile birlikte binaya girdiği tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan M.M., çapraz sorguda her şeyi itiraf etti. Cinayet sonrası delilleri yok etmek amacıyla evi gaz yağıyla ateşe verdiğini, ardından 9. kattaki kendi dairesine çıktığını söyledi.

Katil ifadesinde, "Hiçbir sebep yokken bana bağırdı. Tartışma çıktı, bir anda öfkelendim. Silahı çıkarıp vurdum. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" diyerek pişman olduğunu iddia etti. Cinayette kullandığı tabancayı da ekiplere teslim etti.

Kan Donduran Arkadaş Cinayeti: Ensesinden Vurdu, Evi Ateşe Verdi! - Resim : 1

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Adam Öldürme' ve 'Delilleri Yok Etme' suçlarından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan hemen önce Mustafa Özkan ve katil zanlısı M.M.'nin birlikte apartmana giriş yaptığı anlar, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kuzenlerin Alacak Verecek Meselesinde Kanlı Son!Kuzenlerin Alacak Verecek Meselesinde Kanlı Son!Güncel

Ünlü Oyuncu, Sosyal Medya Fenomeni Arkadaşını ÖldürdüÜnlü Oyuncu, Sosyal Medya Fenomeni Arkadaşını ÖldürdüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Yangın Adana
Son Güncelleme:
6 Şubat Depremlerini ve Avrupa’daki Kaosu Bilmişti! İki Ülkeyi Bekleyen Felaketi Açıkladı 6 Şubat Depremlerini ve Avrupa’daki Kaosu Bilmişti! İki Ülkeyi Bekleyen Felaketi Açıkladı
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ 98 Gün Sonra Hakim Karşısında Ümit Özdağ 98 Gün Sonra Hakim Karşısında
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
ÇOK OKUNANLAR
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti
Türkiye'nin Kalbindeki Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Beklenmedik Çöküş Türkiye'nin Kalbindeki Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Beklenmedik Çöküş
Emiralem'de Hasat Gecikmeli Başladı! Fiyatlar Tarlada 80, Markette 130 Liraya Satılıyor Emiralem'de Hasat Gecikmeli Başladı! Fiyatlar Tarlada 80, Markette 130 Liraya Satılıyor