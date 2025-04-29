Kan Donduran Arkadaş Cinayeti: Ensesinden Vurdu, Evi Ateşe Verdi!

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, dehşet verici bir gerçeği ortaya çıkardı. 22 Nisan günü 2000 Evler Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki daireden yükselen dumanlar, itfaiyeyi harekete geçirdi.

Evin içinde yapılan incelemede, 41 yaşındaki Mustafa Özkan'ın cansız bedeni bulundu. İlk başta yangında hayatını kaybettiği düşünülen Özkan'ın, ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet, yangınla örtbas edilmeye çalışılmıştı.

ŞÜPHELER KOMŞUYA YOĞUNLAŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmandaki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Görüntülerde Özkan'ın en son 33 yaşındaki komşusu M.M. ile birlikte binaya girdiği tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan M.M., çapraz sorguda her şeyi itiraf etti. Cinayet sonrası delilleri yok etmek amacıyla evi gaz yağıyla ateşe verdiğini, ardından 9. kattaki kendi dairesine çıktığını söyledi.

Katil ifadesinde, "Hiçbir sebep yokken bana bağırdı. Tartışma çıktı, bir anda öfkelendim. Silahı çıkarıp vurdum. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" diyerek pişman olduğunu iddia etti. Cinayette kullandığı tabancayı da ekiplere teslim etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Adam Öldürme' ve 'Delilleri Yok Etme' suçlarından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan hemen önce Mustafa Özkan ve katil zanlısı M.M.'nin birlikte apartmana giriş yaptığı anlar, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaynak: İHA