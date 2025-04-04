Ünlü Komedyene 4 Ayrı Cinsel Saldırı Suçlaması

Dünyaca ünlü İngiliz komedyen Russell Brand, iki yıldır hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle gündeme geliyor. Hakkındaki iddiaları ısrarla reddeden 49 yaşındaki komedyen, son olarak İngiltere'de savcılık tarafından ise resmen suçlandı.

'ÇOK CAN ACITICI'

Russell Brand, 4 kadının açtığı davada, 1999-2005 yılları arasında onlara cinsel saldırıda bulunmakla suçlanırken, iddialar için "Çok can acıtıcı" dedi.

İngiliz polisi tarafından birçok kez sorgulanan Brand, hala suçlamaları reddetmeye devam ederken, polis, kadınlara destek verildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi