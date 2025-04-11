Adıyaman’da Okul Önünde Dağıtılan Şeker 15 Öğrenciyi Zehirledi

Adıyaman'da bir ilkokul önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından dağıtılan şekerleri yiyen 15 öğrenci zehirlendi. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Adıyaman’da Okul Önünde Dağıtılan Şeker 15 Öğrenciyi Zehirledi

Adıyaman’da endişe verici bir olay yaşandı. Şeref Cengiz İlkokulu önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, okulun dışında öğrencilere şeker dağıttı. Dağıtılan şekerleri alan 15 öğrenci kısa süre sonra fenalaştı.

Öğrencilerin durumunu fark eden öğretmenlerin hızlı müdahalesiyle olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Kısa sürede okula gelen sağlık ve polis ekipleri, zehirlenen öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından öğrenciler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adıyaman’da Okul Önünde Dağıtılan Şeker 15 Öğrenciyi Zehirledi - Resim : 1

Hastanede tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şekerleri dağıtan kişinin kimliğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay, hem ailelerde hem de mahalle sakinlerinde büyük tedirginlik yarattı.

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Kaynak: İHA

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