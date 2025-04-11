Diyarbakır'da 14 Yaşındaki Çocuk Her Yerde Aranıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Keklikdere Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Ümeyir Çağmar’dan iki gündür haber alınamıyor. Evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Çağmar için ailesi endişelenerek jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, genç çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı. Arazide ve yerleşim alanlarında sürdürülen arama-kurtarma faaliyetlerine çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.

Ümeyir’in en son ne zaman ve nerede görüldüğüne dair bilgi edinilmeye çalışılırken, ailesi çocuklarının bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyor. Olayla ilgili soruşturma ve arama çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Kaynak: DHA