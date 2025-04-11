Diyarbakır'da 14 Yaşındaki Çocuk Her Yerde Aranıyor

Diyarbakır’da iki gün önce evden ayrılan 14 yaşındaki Ümeyir Çağmar’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

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Diyarbakır'da 14 Yaşındaki Çocuk Her Yerde Aranıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Keklikdere Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Ümeyir Çağmar’dan iki gündür haber alınamıyor. Evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Çağmar için ailesi endişelenerek jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Diyarbakır'da 14 Yaşındaki Çocuk Her Yerde Aranıyor - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, genç çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı. Arazide ve yerleşim alanlarında sürdürülen arama-kurtarma faaliyetlerine çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.

Ümeyir’in en son ne zaman ve nerede görüldüğüne dair bilgi edinilmeye çalışılırken, ailesi çocuklarının bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyor. Olayla ilgili soruşturma ve arama çalışmaları titizlikle devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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