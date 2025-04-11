Sobadan Sızan Gaz Genç İmamı Hayattan Kopardı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç imam hayatını kaybetti.

Sobadan Sızan Gaz Genç İmamı Hayattan Kopardı

Olay, Köknar Mahallesi Merkez Camii'nde görev yapan 28 yaşındaki Fatih Göktaş'ın namaza gelmemesi üzerine fark edildi. Mahalle sakinlerinin telefonla ulaşamaması sonucu 112 Acil Servis'e haber verildi.

Ekiplerin Göktaş'ın evine gelmesiyle yapılan ilk incelemede, genç imamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

Kaynak: İHA

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