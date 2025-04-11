Çorum Beyaza Büründü, Ekipler Harekete Geçti

Çorum’da soğuk hava kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Oğuzlar ilçesini kış manzarasına çevirdi.

İlçeyi beyaz örtüyle kaplayan yağış sonrası, Oğuzlar Belediyesi ekipleri hızlıca sahaya inerek ana yollar ve sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı. Ekipler, ulaşımın aksamaması ve buzlanmanın önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor.

Meteorolojik tahminlere göre, kar yağışının gece saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA