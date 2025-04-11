Meteoroloji'den Karadeniz İçin Alarm! Yoğun Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji'den yapılan son uyarıda Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Kıyı şeridinde kuvvetli ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den Karadeniz İçin Alarm! Yoğun Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Batı Karadeniz'de yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği, yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı öngörülüyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI DA BEKLENİYOR

Kıyı şeridinde kuvvetli ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bartın ve Karabük geneli ile Kastamonu'nun batısı, Bolu'nun doğusu ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

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