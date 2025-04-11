Meteoroloji'den Kar, Sağanak ve Fırtına Uyarısı: 25 İl İçin Sarı Kod Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava için vatandaşları uyardı. Parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen havada, birçok bölgede aralıklı yağış görülecek. Özellikle Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Rize, Trabzon’un doğusu ile Samsun, Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. İstanbul'da ise gece saatlerinden itibaren yağış etkili olacak.

Hava sıcaklığı Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı-Orta Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacak. İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Karadeniz'de ise 3 ila 5 derece artış öngörülüyor.

Rüzgarın; İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey-kuzeybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, soğuk hava nedeniyle iç ve kuzey kesimlerde zirai don uyarısı yapıldı. Özellikle gece saatlerinde etkili olacak don olayına karşı tarımla uğraşan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

25 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji, 25 il için sarı kodlu alarm verdi. Bu iller şöyle:

Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Balıkesir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Batı Akdeniz kıyıları dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun'un iç, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi