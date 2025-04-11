Ölümden Döndü! AKP'li Başkan Trafik Kazası Geçirdi

Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada AKP Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış'ın da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ölümden Döndü! AKP'li Başkan Trafik Kazası Geçirdi

Mardin-Midyat yolu Bağlar Mahallesi'nde Abdulmecit K. idaresindeki otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.

AKP'Lİ BAŞKAN YARALANDI

Kazada, AKP Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Abdulmecit K., Tayfun Ç., Yasemin G., Burak A., Huda A. ve Selma G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkan Yarış tedbir amaçlı Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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