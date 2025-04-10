Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından 3.1 şiddetinde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 21.11'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.1 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 10, 2025
EGE DENIZI https://t.co/grBnK7R5O9
10.04.2025, 21:11:01 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 8.1 km#Kandilli
Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha kaydedildi. Saat 22.32'de 3.1 büyüklüğünde, 10.6 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 10, 2025
EGE DENIZI https://t.co/dkqQrqtLKz
10.04.2025, 22:32:42 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 10.6 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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