Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından 3.1 şiddetinde bir sarsıntı daha kaydedildi.

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Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 21.11'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.1 kilometre olarak kaydedildi.

Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı daha kaydedildi. Saat 22.32'de 3.1 büyüklüğünde, 10.6 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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