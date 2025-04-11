Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun Görev Süresi Uzatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; yapay Zekâ ile ilgili kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi bir ay uzatıldı.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun Görev Süresi Uzatıldı

Yapay Zekânın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi ve kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Yapay Zekânın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zekâ kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun görev süresi, Genel Kurulun 09 Nisan 2025 tarihli 74'üncü Birleşiminde 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.

Kaynak: ANKA

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