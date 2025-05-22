Hasan Toktaş'tan 'WhatsApp Mesajı' Açıklaması

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'a ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajı gündeme bomba gibi düştü.

Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” ifadelerini kullandığı iddia edildi. Toktaş mesajların kendisine ait olmadığını söylerken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu inceleme başlattıklarını açıkladı.

'MÜSEBBİPLERİNİ YAKIN ZAMANDA TESPİT EDECEĞİZ'

Toktaş, tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programında yaptığı açıklamada, paylaşımı kendisinin yapmadığını savundu. Toktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Açıklamamı yaptım. Yaşanan süreçten üzüntü duyuyorum. Bununla alakalı partimiz gerekli soruşturmayı açtı. Müsebbiplerini yakın zamanda tespit edeceğimizi düşünüyoruz."

Kaynak: tv100