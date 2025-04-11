Kastamonu Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi merkezli yürütülen telefon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla büyük çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon; İstanbul, Eskişehir, Bilecik gibi birçok ilde eş zamanlı baskınlarla yürütüldü.

Dolandırıcılık şebekesinin Tosya ve çevresindeki birçok vatandaşı mağdur ettiği belirlenirken, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru taşıyan belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri, vatandaşları özellikle telefon yoluyla yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA