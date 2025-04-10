Gaziantep'te Üç Ayda 176 Operasyon

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025 yılının ilk 3 ayında şehirde meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosu ile ilgili açıklama yaptı. Vali Çeber, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, trafik, siber güvenlik ve göçmen kaçaklığına karşı pek çok alanda yapılan çalışmalara ilişkin rakamları açıkladı

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ

Kentte yapılan operasyonlardan bahseden Vali Çeber, şunları söyledi:

"76'sı kırsal, 100'ü şehir olmak üzere toplam 176 operasyon yapıldı ve 17 terörist bu operasyonlarda etkisiz hale getirildi. 31 tutuklu ve 12 adli kontrol kararı alındı. Bu anlamda kişilere karşı işlenen önemli suçlara belli başlıklara baktığımızda konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 40, kasten öldürmede yüzde 36,4, çocuğun cinsel istismarında yüzde 7,7, cinsel tacizde de yüzde 7,5 oranında azalma var. Yan kesicilik olaylarında yüzde 77,3, motosiklet hırsızlığında yüzde 80.4, oto hırsızlığında yüzde 82.5, evden hırsızlıklarda yüzde 49,1, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 51,1, yağma diğer adı gasp olan suç türünde yüzde 37,2 azalma görüyoruz. Sadece dolandırıcılık suç türünde yüzde 1,2 artış görüyoruz. Aydınlatma oranlarında da 2025'te yüzde 88,2 gibi. Yine yüksek bir oranı yakaladık. Geçen yıla göre yüzde 7.6 bunu artırmış olduk. Toplam 2 bin 735 aranan kişiyi yakaladık bu dönemde.

İfade için arananlarda da 6 bin 457 şahıs hakkında yakalama ve diğer işlemler yapıldı. Operasyonlarımız sonucunda 494 silah ele geçirdik. 495 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suçlarda 35 operasyon yaptık. 55 tutuklu ve 29 adli kontrol kararına neden oldu bu operasyonlarımız. Kaçakçılıkla mücadelede. 2025 yılında bugüne kadar 67 yakalamamız oldu ve bunlar içerisinde 4 tane tutuklama var. Uyuşturucuda biz iki kategoriye bakıyoruz. Bir imal ve ticaret var bir de kullanıcılık ve diğer dediğimiz alan var. İmal ve ticarette 487 operasyon yaptık. 792 gözaltı, 540 tutuklu ve 148 adli siber suçları ile ilgili 989 tespitte bulundular. Bu tespitlerin yüzde 51'i terörle ilgili. 501 terörle ilgili tespitte 5 tutukluluk, yasa dışı bahis ve bilişimle ilgili 27 operasyonda, 128 tutukluluk ve çevrim içi çocuk istismarına ilişkin 19 operasyonda da 8 tutukluluk. 2024 ilk üç ayda denetlenen araç 749 bin 941 iken, 2025 ilk üç ayında bir milyon 73 bin 261 ile yüzde 43'lük bir artış oldu."

Kaynak: İHA