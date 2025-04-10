Kontrolden Çıkan Araç Refüje Çıktı, Yaralılar Var

Kaza, Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde yaşandı. Cumhuriyet Parkı’ndan hastane yönüne ilerleyen G.B. kontrolündeki Bulgaristan plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çıkarken ağaca çarparak durabildi.

Kazada sürücü G.B. ve otomobilde yolcu olarak seyahat eden A.B. ve Y.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA