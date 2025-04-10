Kaçak Akaryakıt Satan Şüpheli Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.C. isimli şahsın batı illerinden getirdiği faturasız akaryakıtları araç içerisine yerleştirilen özel mekanizme ve bidonlar ile Ordu'nun çeşitli noktalarında sattığını belirledi. Ekipler tarafından yakın alınan şüpheli, yürütülen operasyon neticesinde satış yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Ekiplerin araçta gerçekleştirdiği aramada yetkisiz olarak satışı yapılan ve faturasız olduğu belirlenen 1 adet 500 litrelik yakıt tankı, 6 adet 60 litrelik jelikan bidon, 1 adet akaryakıt ikmalinde kullanılan pompa düzeneği ve 250 litre faturasız akaryakıt ele geçirildi.

K.C. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, akaryakıt ve diğer malzemelere ekipler tarafından ise el konuldu.

Kaynak: İHA