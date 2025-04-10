Şanlıurfa'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon! 2 Kişi Gözaltında

Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser bulundurdukları belirlenen 2 kişinin evine operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 14 adet süs eşyası, 24 adet sikke ile 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfek mekanizması, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 13 adet 9 mm çapında fişek, 8 adet 9 mm çapında boş kovan ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA