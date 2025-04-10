Nazilli’de Kültür ve Sanat Coşkusu Başladı

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'ne bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Nazilli’de Kültür ve Sanat Coşkusu Başladı

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl da renkli etkinliklerle başladı. Festivalin açılışı, Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen törenle yapıldı. Katılımcılar, festivalin ilk gününde sahnelenen tiyatro oyunuyla sanat dolu bir gün geçirdi.
Açılış oyunu olarak Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahneye koyduğu “Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı” isimli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Öğrencilerin performansı izleyicilerden tam not aldı.
Etkinlik kapsamında hazırlanan Türk sinemasının efsane isimlerini yansıtan canlı portre çalışmaları ise dikkat çeken bölümlerden biri oldu. Portreler, hem sanatçılara olan vefayı hem de gençlerin sanata olan ilgisini yansıttı.

Kaynak: İHA

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