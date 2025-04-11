Gülhane Parkı'nda Gözaltına Alınan 2 Kişiye Tutuklama Talebi

İstanbul Gülhane Parkı'nda dün, Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrencilerin çağrısıyla forum yapmak amacıyla toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Öğrenciler, forumun ardından polisler tarafından abluka altına alındı ve 12'si çocuk, toplamda 47 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan 41 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, geceyi gözaltında geçiren 6 kişi ise bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Bu 6 kişiden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2’sinin tutuklanması talep edildi.

Gülhane Parkı'nda öğrencilerle bir araya gelen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yüzünü kapatan polislere tepki göstermiş ve "Kanunsuz iş yaptığın için yüzünü gizliyorsun, insan utanacağı işi yapmaz." demişti. Baş, daha sonra gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürülen öğrencilerle birlikte emniyete gittiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi