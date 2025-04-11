Gülhane Parkı'nda Gözaltına Alınan 2 Kişiye Tutuklama Talebi

Gülhane Parkı'nda toplanan ve gözaltına alınan 47 kişiden 41'i serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 2 kişi için tutuklama talep edildi.

Gülhane Parkı'nda Gözaltına Alınan 2 Kişiye Tutuklama Talebi

İstanbul Gülhane Parkı'nda dün, Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrencilerin çağrısıyla forum yapmak amacıyla toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Öğrenciler, forumun ardından polisler tarafından abluka altına alındı ve 12'si çocuk, toplamda 47 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan 41 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, geceyi gözaltında geçiren 6 kişi ise bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Bu 6 kişiden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2’sinin tutuklanması talep edildi.

Gülhane'de Gözaltına Alınan Gençlerle İlgili Yeni Gelişme: Erkan Baş'tan Yeni PaylaşımGülhane'de Gözaltına Alınan Gençlerle İlgili Yeni Gelişme: Erkan Baş'tan Yeni PaylaşımGündem

Gülhane Parkı'nda öğrencilerle bir araya gelen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yüzünü kapatan polislere tepki göstermiş ve "Kanunsuz iş yaptığın için yüzünü gizliyorsun, insan utanacağı işi yapmaz." demişti. Baş, daha sonra gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürülen öğrencilerle birlikte emniyete gittiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gözaltı Öğrenci Türkiye İşçi Partisi - TİP
11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak 11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak
Narin Güran Gibi Cesedi Çuvalda Bulunmuştu! Minik Zehra’nın Cinayetinde 11 Yıl Sonra Yeni Delil, Sır Perdesi Aralanıyor mu? Narin Güran Gibi Cesedi Çuvalda Bulunmuştu! Minik Zehra’nın Cinayetinde 11 Yıl Sonra Yeni Delil
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan Süreçte Merkez Bankası'nın Dolar Rezervinde Yaşanan Düşüş Meclis Gündeminde İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan Süreçte
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu Ünlü Güneş Kremi Markasında Yasaklı Madde Çıktı! Türkiye'de de Satılıyordu
400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı 400 Bin Lirası Olan Sıfır Araç Sahibi Olacak! Yüzyılın Fırsatı Açıklandı
Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Yeniden Şekillendi Mevduat Faizleri Yüz Güldürmeye Başladı! 250 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Yeniden Şekillendi
SSK, BağKur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Baskın Ne Kadar Olacak Son Hesap Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşı Zammı Ba
20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu 20 Dev Şirket Temettü Kararlarını Açıkladı: Yatırımcılara Soğuk Duş, Kimse Bunu Beklemiyordu