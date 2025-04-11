Narin Güran Gibi Cesedi Çuvalda Bulunmuştu! Minik Zehra’nın Cinayetinde 11 Yıl Sonra Yeni Delil, Sır Perdesi Aralanıyor mu?

26 Ocak 2014 tarihinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akdilek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynayan 6 yaşındaki Zehra Topdağ’ın ortalıktan kayboldu. Minik Zehra’nın cansız bedeni amcası İsmail Topdağ’ın evinin önünde bulunan tahta sedirin altındaki pamuk çuvalının içinde bulundu.

FAİLİ MEÇHUL OLARAK KAYDA GEÇTİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemede minik Zehra’nın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. 11 yıl boyunca faili meçhul kalan cinayetin aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kurulan özel ekip, yeni delillere ulaştı.

13 KİŞİYE GÖZALTI

Zehra’nın ölümüyle bağlantısı olduğu şüphesiyle aralarında anne ve babasının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Yeniden incelenen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

MÜGE ANLI’YA DAMGA VURMUŞTU

Cansız bedeni Narin Güran gibi çuvalda bulunan minik Zehra'nın cinayeti döneminde Müge Anlı'da da işlenmişti. Müge Anlı’da işlenen cinayete ilişkin, ailenin büyük bir kısmı yenge Kadriye’den şüphelendiğini ifade etmişti.

Zehra'yı son gören kişinin yenge Kadriye olduğu söylenmiş, aile ‘Kadriye'yi bir erkekle ilişkiye girerken gördüğü için Kadriye ve o erkek tarafından öldürüldü’ iddiasında bulunmuştu.

Bu erkeğin de Zehra'nın amcası İsmail Topdağ olduğu söylenmiş, fakat o erkeğin İsmail olmadığına dair ifadeler ortaya çıkmıştı.

Kaynak: DHA