Gülhane'de Gözaltına Alınan Gençlerle İlgili Yeni Gelişme: Erkan Baş'tan Yeni Paylaşım

Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrenciler Gülhane Parkı'nda bir araya geldi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın da katıldığı etkinlik sonrası en az 43 öğrencinin gözaltına alındığı açıklandı.

Yüzünü kapatan polislere tepki gösteren Baş, "Kanunsuz iş yaptığın için yüzünü gizliyorsun, insan utanacağı işi yapmaz. Ne oldu zoruna mı gitti? Neden yüzünü dönüyorsun?" dedi.

Gençler Yalnız Değil!



TİP'li Öğrenciler'in çağrısıyla Genel Başkanımız Erkan Baş'ın katılımıyla Gülhane Parkı'nda bir araya gelen gençlerimiz, hiçbir gerekçe gösterilmeden ablukaya alındı. Şu ana kadar tespit edebildiğimiz 43 gencimiz hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Bu… pic.twitter.com/SkHmZbDPvB — Türkiye İşçi Partisi - İstanbul (@TipIstanbul) April 10, 2025

Gözaltına alınan öğrenciler Vatan Emniyet'e götürüldü. Öğrencileri yalnız bırakmayan Baş, yeni bir paylaşımda bulundu ve 6 öğrenci hariç herkesin serbest bırakıldığını duyurdu.

Baş, sosyal medya hesabından, "Gözaltına alınan gençlerin durumunu Vatan Emniyet’te takip ediyoruz. Geceyi mevcutlu geçirecek 6 kardeşimiz dışındakiler serbest. Kalanları da avukatlarımız ve parti örgütümüzle bir an olsun yalnız bırakmayacağız. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." diye yazdı.

Gözaltına alınan gençlerin durumunu Vatan Emniyet’te takip ediyoruz. Geceyi mevcutlu geçirecek 6 kardeşimiz dışındakiler serbest. Kalanları da avukatlarımız ve parti örgütümüzle bir an olsun yalnız bırakmayacağız.



Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. — Erkan BAŞ (@erkbas) April 11, 2025

Kaynak: Haber Merkezi