Gülhane'de Gözaltına Alınan Gençlerle İlgili Yeni Gelişme: Erkan Baş'tan Yeni Paylaşım

Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrenciler Gülhane Parkı'nda toplandı. Etkinliğin ardından 47 öğrenci gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 6 öğrenci dışında diğer öğrencilerin serbest bırakıldığını duyurdu.

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Gülhane'de Gözaltına Alınan Gençlerle İlgili Yeni Gelişme: Erkan Baş'tan Yeni Paylaşım

Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrenciler Gülhane Parkı'nda bir araya geldi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın da katıldığı etkinlik sonrası en az 43 öğrencinin gözaltına alındığı açıklandı.

Gülhane'de Gözaltına Alınan Gençlerle İlgili Yeni Gelişme: Erkan Baş'tan Yeni Paylaşım - Resim : 1

Yüzünü kapatan polislere tepki gösteren Baş, "Kanunsuz iş yaptığın için yüzünü gizliyorsun, insan utanacağı işi yapmaz. Ne oldu zoruna mı gitti? Neden yüzünü dönüyorsun?" dedi.

Gözaltına alınan öğrenciler Vatan Emniyet'e götürüldü. Öğrencileri yalnız bırakmayan Baş, yeni bir paylaşımda bulundu ve 6 öğrenci hariç herkesin serbest bırakıldığını duyurdu.

Gülhane'de Gözaltına Alınan Gençlerle İlgili Yeni Gelişme: Erkan Baş'tan Yeni Paylaşım - Resim : 2

Baş, sosyal medya hesabından, "Gözaltına alınan gençlerin durumunu Vatan Emniyet’te takip ediyoruz. Geceyi mevcutlu geçirecek 6 kardeşimiz dışındakiler serbest. Kalanları da avukatlarımız ve parti örgütümüzle bir an olsun yalnız bırakmayacağız. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." diye yazdı.

Gülhane'de Toplanan Erkan Baş ve TİP'li Öğrencilere Polis Ablukası: En Az 43 Gözaltı!Gülhane'de Toplanan Erkan Baş ve TİP'li Öğrencilere Polis Ablukası: En Az 43 Gözaltı!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Öğrenci Gözaltı Türkiye İşçi Partisi - TİP Erkan Baş
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