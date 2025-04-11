İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasıyla Başlayan Süreçte Merkez Bankası'nın Dolar Rezervinde Yaşanan Düşüş Meclis Gündeminde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı 19 Mart’tan bu yana yaşananlar gündemden düşmezken, DEVA Partisi İstanbul milletvekili Sadullah Kısacık, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan gelişmelerin ülke ekonomisine ve hukuka verdiği zararı gündeme getirdi.

Ülkede yaşanan siyasi krizin yeni bir ekonomik krize dönüştüğünün altını çizen Kısacık, “Çıkarttığınız siyasi kriz sonucunda 26 Milyar Doları, yani iki yılda biriktirilen net rezervin yüzde 40'ını üç günde yaktınız” diyerek iktidara tepki gösterdi.

Kısacık açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"Son yaşanan dalgalanmada kur ve faiz artışının bütçeye net etkisi 950 Milyar TL, Türk Lirasının 1 TL değer kaybetmesinin Türkiye'nin dış borç stokuna etkisi 525 Milyar TL, özel sektörün dış borcuna etkisi 260 Milyar TL! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sizin çıkardığınız siyasi krizleri örtmek için her seferinde döviz satacak yeterli rezerve sahip değildir.

İktidar yetkililerine sesleniyorum. Sorumluluğunuzun farkında olun; devlet yönetiyorsunuz, ülke yönetiyorsunuz, millet yönetiyorsunuz. Kafanızı her bozanı sabah gözaltına alıp tutuklamaktan vazgeçin. Akşam aklınıza her geleni sabah uygulamaktan vazgeçin. Demokrasiye ve hukuka kastetmekten vazgeçin.”