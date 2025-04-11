Osmaniye'de 40 Yaşındaki Adamın Şüpheli Ölümü

Edinilen bilgilere göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi 596 Sokak'ta yaşayan Çatalbaş'ı hareketsiz şekilde gören ailesi, durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan ilk incelemede, Çatalbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli ölüm nedeniyle polis, olay yeri inceleme çalışması başlatarak, cenazeyi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA