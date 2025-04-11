Çankırı’da Yağan Kar Ulaşımı Vurdu

Çankırı'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Kurşun-Korgun kara yolundaki araç trafiğini olumsuz etkiledi. Trafik ekipleri araç sürücülerinin dikkatli olmalarını isterken, hız sınırlarını aşmamaları yönünde de uyarılarda bulundu.

Kara yolları ekipleri ise kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmaması için yolları kardan temizleme ve olası kazaların önüne geçmek için tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA