Zonguldak'ta Dev Dalgalar! 7 Metreye Ulaştı

Meteoroloji verilerine göre Zonguldak'ta hissedilen sıcaklık 3 dereceye kadar gerilerken, yağış miktarı 3,13 milimetre olarak ölçüldü. Liman Caddesi’nde rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgaların boyu 7 metreye ulaştı. Dalgalar, liman duvarını aşarak iç kısımlara kadar girdi.

Kar yağışı, deniz üzerinden gelen kar yüklü bulutların kıyıya ulaşmasıyla başladı. Bu etkileyici doğa olayı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Öte yandan, rüzgar hızının 49 kilometreye kadar çıktığı kentte, bazı yük gemilerinin limana yanaşmadan açıkta beklediği öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın gün boyu etkisini sürdüreceğini bildirirken, akşam saatlerinde sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesi, nem oranının ise yüzde 70’in üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA