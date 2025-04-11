Elazığ’da Don Fena Vurdu: Kayısı Bahçeleri Zarar Gördü

Elazığ’ın Pincirik köyünde hava sıcaklığının ani düşüşü, kayısı üreticileri için büyük bir felakete dönüştü. Gece saatlerinde sıfırın altına inen sıcaklık nedeniyle kayısı ağaçları dondu, meyveler ciddi hasar aldı.

Geçimini büyük ölçüde kayısıdan sağlayan köylüler, sabah bahçelerine geldiklerinde kötü manzarayla karşılaştı. Ürünlerini kontrol eden bir çiftçinin, "Bir tane sağlam kayısı kalmamış" sözleri yaşanan zararın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Don olayının bölgedeki tüm kayısı üreticilerini etkilediği belirtilirken, çiftçiler yetkililerden destek bekliyor. Uzmanlar ise bu tür hava olaylarının tarım üzerindeki etkilerine karşı erken uyarı sistemlerinin önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA