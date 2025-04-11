21 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Jandarma Operasyonuyla Yakaladı

Gaziantep'te, 10 ayrı suç kaydı ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

21 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Jandarma Operasyonuyla Yakaladı

Gaziantep'te, 10 ayrı suç kaydı ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucu, F.Y.'nin Şahinbey ilçesindeki saklandığı adrese baskın yapıldı. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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