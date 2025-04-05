4 Yaşındaki Kayıp Çocuk İçin Havada, Karada ve Denizde Seferberlik

Çanakkale açıklarında 35 göçmeni taşıyan botun batması sonucu kaybolan 4 yaşındaki çocuk için çalışmalar devam ediyor. Havadan, karadan ve denizden yürütülen çalışmalarda 3’üncü gününde.

4 Yaşındaki Kayıp Çocuk İçin Havada, Karada ve Denizde Seferberlik

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 35 göçmenin bulunduğu bot faciasında kayıp çocuk için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Göçmenleri taşıyan bot geçen Perşembe günü Ayvacık açıklarında battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Botta bulunan 35 kişiden 25’i kurtarılırken 9 u yaşamını yitirdi. 4 yaşındaki bir çocuk ise kayboldu. Helikopterle havadan destek de sağlanan çalışmalarda 3’üncü güne gelindi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hava desteğinin yanı sıra denizden Sahil Güvenlik Botları ile de çalışmalarına devam ederken Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Bot Ekibi ve Su Altı Grup Amirine bağlı dalgıçlar kayıp çocuğu aramaya devam ediyor. Karadan ise jandarma komandolar arama çalışmalarına destek veriyor.

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