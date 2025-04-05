İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'ye En Çok Düzensiz Göçmen Yollayan Ülke Belli Oldu! Suriye Değil

Bakanlığın verilerine göre son 5 yılda en fazla yakalanan düzensiz göçmen grubu Afganistan uyruklular olurken, onları Suriyeliler takip etti. Bu yılın ilk çeyreğine bakıldığında da benzer tablo dikkat çekiyor. Ocak ayında 16 bin 60, şubat ayında 10 bin 58, martın ilk yarısında ise 4 bin 400 kişi düzensiz göçmen olarak yakalandı.