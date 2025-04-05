İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Türkiye'ye En Çok Düzensiz Göçmen Yollayan Ülke Belli Oldu! Suriye Değil
Türkiye'de bu yıl 29 bin 28, 2020'den bu yanaysa 1 milyon 79 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye en fazla düzensiz göçmen gönderen ülke belli oldu.
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki düzensiz göçmen hareketlerine ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. 2020 yılından bu yana toplam 1 milyon 79 bin 192 düzensiz göçmenin yakalandığı Türkiye'de, yalnızca bu yılın ilk aylarında 29 bin 28 kişi güvenlik güçlerinin denetimlerine takıldı.
Bakanlığın verilerine göre son 5 yılda en fazla yakalanan düzensiz göçmen grubu Afganistan uyruklular olurken, onları Suriyeliler takip etti. Bu yılın ilk çeyreğine bakıldığında da benzer tablo dikkat çekiyor. Ocak ayında 16 bin 60, şubat ayında 10 bin 58, martın ilk yarısında ise 4 bin 400 kişi düzensiz göçmen olarak yakalandı.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK MÜCADELE SÜRÜYOR
2020 yılından itibaren göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda da artış yaşandı. Aynı yıl içinde 4 bin 358 kişi yakalanırken, bu sayı 2023'te 10 bin 482’ye yükseldi. 2024 yılı itibarıyla ise 13 Mart’a kadar toplamda 2 bin 169 kaçakçı yakalanarak işlem yapıldı. Son beş yılın genel tablosunda 2024'te 13 bin 20 göçmen kaçakçısının yakalanması, bu alandaki mücadelenin yoğun şekilde sürdüğünü gösteriyor.