Sarıyer'de İki Grup Tekme Tokat Birbirine Girdi

Sarıyer'de bir parkta toplanan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Henüz nedeni bilinmeyen olayda taraflar birbirine tekme tokat saldırdı.

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Olay, 3 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 sularında Rumeli Hisarüstü Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta bir araya gelen iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Gerginliğin artmasıyla birlikte taraflar arasında kavga çıktı.

Kavgaya çevrede bulunan özel güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, kalabalığın içinde tarafların birbirine saldırdığı ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA

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