Kayıp Adamdan 36 Saat Sonra Sevindiren Haber

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde köpeği ile birlikte gezmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam 36 saat sonra köpeğiyle birlikte eve döndü. Adamın, yanına yiyecek alarak ormana gittiği ve geceyi orada geçirdiği öğrenildi.

Kayıp Adamdan 36 Saat Sonra Sevindiren Haber

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Çöreler Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Yusuf İliçek, cumartesi sabahı saat 10.00 sıralarında köpeğiyle birlikte gezmek için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 36 saat süren kaybolma sürecinin ardından İliçek, köpeğiyle birlikte kendi imkanlarıyla evine geri döndü. Yanında götürdüğü yiyeceklerle beslenerek hayatta kalan İliçek’in geceyi ormanda geçirdiği öğrenildi. Yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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