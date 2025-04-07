Dilek İmamoğlu Siyasete Girecek mi? Çok Net Konuştu: 'Bizim Evin Siyasetçisi...'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, siyasete gireceğine ilişkin iddialara yanıt verdi. Dilek İmamoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemin sorunlarını dert ederek çalışmaya devam edeceğim ama bizim evin siyasetçisi Ekrem" ifadelerini kullandı.

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Dilek İmamoğlu Siyasete Girecek mi? Çok Net Konuştu: 'Bizim Evin Siyasetçisi...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu 19 Mart'tan bu yana yaşanan süreçte aktif bir rol üstlendi. Kulislerde siyasete gireceği konuşulan Dilek İmamoğlu'ndan çok net açıklama geldi.

'BİZİM EVİN SİYASETÇİSİ EKREM'

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Dilek İmamoğlu, "Ben Dilek olarak değişmedim. Geçen sene ne dediysem durum hâlâ aynı. Ülkeme, çevreye, dünyaya her zaman duyarlı oldum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemin sorunlarını dert edinerek özellikle sosyal sorumluluk alanında çalışacağım. Ama bizim evin siyasetçisi Ekrem, biz de ailesi olarak onu bu yolculuğunda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

'MORALİ İYİ, VİCDANI RAHAT'

Ekrem İmamoğlu'nun moralinin iyi olduğunu aktaran Dilek İmamoğlu, "Morali çok iyi. Vicdanı rahat; milletinin kendisine sahip çıktığını biliyor, görüyor ve hissediyor. Tüm bu hislerin de verdiği moral ve dirençle, bundan 2 hafta önce nasıl çalışıyorsa şimdi de o yoğunlukta ve azimle çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

'HANGİ VİCDANA SIĞAR?'

Öte yandan bu süreçte en çok tutuklanan gençlere üzüldüğünü dile getiren Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca vatandaşımızın aynı adalet, demokrasi, hukuk ve eşitlik talebiyle ses çıkarması; gençlerin cesaretle umutlu bir geleceği anayasal haklarını kullanarak talep etmesi ve Türkiye’nin dört bir yanından Ekrem ve çalışma arkadaşları için gösterilen destek. Tüm bunlar umut ve cesaret veriyor, korku derinlerde kalan bir his oluyor.

Herkes gibi ben de en çok tutuklanan gençlere üzülüyorum. Demokratik haklarını kullanarak adalet ve demokrasi taleplerini dile getiren, bu ülkenin yarınları olan gençlerin hukuksuz şekilde tutuklanması hangi vicdana sığar? Toplumu ve gençlerin adalete olan inancını daha da derinden yaralayan bu yanlıştan bir an önce geri dönülmelidir."

Kaynak: T24

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