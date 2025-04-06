CHP Parti Meclisi Oylaması Bitti, Sayım Başladı

CHP'nin kayyım ihtimaline karşı düzenleme kararı aldığı olağanüstü kurultay bugün gerçekleşti. Kurultayda yapılan seçimde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bin 171 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçilmesinin ardından gözler 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine çevrildi.

PM'nin 60 üyesi için 181, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı. PM ve YDK üyelikleri için saat 20.10 itibarıyla başlayan oylama yaklaşık üç buçuk saat sürdü. 23.50'de sona eren oylamanın ardından oy sayımına başlandı.

Sayımın ardından 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi