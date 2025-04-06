CHP Parti Meclisi Oylaması Bitti, Sayım Başladı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde oylama sona erdi, oy sayımı başladı

Son Güncelleme:
CHP Parti Meclisi Oylaması Bitti, Sayım Başladı

CHP'nin kayyım ihtimaline karşı düzenleme kararı aldığı olağanüstü kurultay bugün gerçekleşti. Kurultayda yapılan seçimde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bin 171 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçilmesinin ardından gözler 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine çevrildi.

PM'nin 60 üyesi için 181, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı. PM ve YDK üyelikleri için saat 20.10 itibarıyla başlayan oylama yaklaşık üç buçuk saat sürdü. 23.50'de sona eren oylamanın ardından oy sayımına başlandı.

Sayımın ardından 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
Hukuk Fakültesi Öğrencisinin Sır Ölümü: Otomobilde Başından Vurulmuş Halde Bulundu Hukuk Fakültesi Öğrencisinin Sır Ölümü
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
Bursa'da Feci Olay! 2,5 Yaşındaki Bebek Balkondan Beton Zemine Düştü, Beyin Kanaması Geçirdi 2,5 Yaşındaki Bebek Beton Zemine Düştü, Beyin Kanaması Geçirdi
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Kara Haberi Verdi: SGK ve Maliye’den Milyonları Yakacak Ortak Adım İsa Karakaş Kara Haberi Verdi: SGK ve Maliye’den Milyonları Yakacak Ortak Adım
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda… Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda…
Ne Kadıköy, Ne Beşiktaş Ne de Taksim! İstanbul’un Yeni Gözdesi, Turistlerin Uğrak Noktası Oldu Ne Kadıköy, Ne Beşiktaş Ne de Taksim! İstanbul’un Yeni Gözdesi, Turistlerin Uğrak Noktası Oldu
Dünyanın En Zengin 10 Kadını Belli Oldu! 101 Milyar Dolar Servetiyle Liderliği Kaptı Dünyanın En Zengin 10 Kadını Belli Oldu! 101 Milyar Dolar Servetiyle Liderliği Kaptı
Otomotiv Devi Citroen Çılgına Çevirecek Kampanya! Araç Almak İsteyenler Yaşadı, Sadece 429 Bin Lira Otomotiv Devi Citroen Çılgına Çevirecek Kampanya! Araç Almak İsteyenler Yaşadı, Sadece 429 Bin Lira