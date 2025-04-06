Bursa'da Feci Olay! 2,5 Yaşındaki Bebek Balkondan Beton Zemine Düştü, Beyin Kanaması Geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2,5 yaşındaki Osman E., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebeğin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Feci Olay! 2,5 Yaşındaki Bebek Balkondan Beton Zemine Düştü, Beyin Kanaması Geçirdi

Feci olay saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Zeki E. (29) ve Delal E. (25) isimli Suriye uyruklu ailenin çocuğu Osman E., ailesi mutfaktayken balkona çıktı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Balkonun koruma duvarına tırmanan çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü. Osman E.'nin ağlama sesini duyan ailesi yardıma koştu. Çocuğunun yaralandığını gören baba Zeki E., Osman E.'yi kucağında yaklaşık 200 metre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

DURUMU KRİTİK

Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Osman E., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuğu sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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