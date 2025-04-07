Diyaneti Karıştıran 'WhatsApp' Mesajı: 'Başkan Yardımcısı, Oğluna Özel Kadro Açtırdı' İddiası

Diyanet İşleri Başkanlığı, bürokratlar arasında dolaşan, daha sonra taşra teşkilatlarına kadar yayılan bir WhatsApp mesajıyla çalkalanıyor. Öyle ki bu mesajı paylaştığı gerekçesiyle Konya’da bir görevli hakkında soruşturma açıldığı da iddialar arasında.

Söz konusu WhatsApp mesajına göre Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı bir isim, oğluna özel kadro açılması için akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. Süreç 2 yıl boyunca işledi ve 6 aşamada gerçekleştirildi. Diyanet kaynakları bu mesajda söz edilen Başkan Yardımcısı’nın Kadir Dinç, oğlunun ise Seyid Enes Dinç olduğunu iddia etti. Buna göre süreç şöyle işledi:

‘ANKARA’DA 3 KİŞİYE 3 AYLIK KURS’

Ali Erbaş’a yakınlığıyla bilinen Kadir Dinç’in oğlu Seyid Enes Dinç Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nden eğitime başladı. Seyid Enes Dinç akademik başarısızlığına ve devamsızlığına rağmen bir şekilde buradan mezun edildi. İhtisas Merkezi’nden mezun bir görevli olarak vaiz olarak atanması gereken Seyid Enes Dinç için, Dini Yüksek İhtisas Daire Başkanı tarafından bir hizmet içi kurs başlatıldı. Daha önce İhtisas Merkezi tarihinde hiç yapılmamış olan bu Arapça ve İslami İlimler Rehber Öğreticilik Kursu için 3 adayın ismi istendi. Söz konusu kurs Ankara’da Diyanet Akademisi’nin merkezinde 3 ay süreyle gerçekleşecekti.

‘KAMUFLAJ OLSUN DİYE 3 KİŞİLİK KONTENJAN’

Bu kursu kazanan 3 isimden birisi de Seyid Enes Dinç oldu. Ardından Ankara’ya taşınan Seyid Enes Dinç burada ev tuttu. Kursun 3 aylık süresinin sona ermesinin ardından aralarında Seyid Enes Dinç’in de bulunduğu bu 3 ismin daire başkanlarına yardım ettikleri gerekçesiyle Ankara’da Diyanet Akademisi’nde çalışmaya devam etmeleri sağlandı. Söz konusu mesaja göre bu işe 3 kişi belirlenmesinin nedeni Seyid Enes Dinç’in tek başına dikkat çekmemesi olarak açıklandı.

‘KİŞİYE ÖZEL GÖREV İCAT EDİLDİ’

Bu süreçte, Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve Dini Yüksek İhtisas Daire Başkanı’na yakın olduğu belirtilen bir ismin de Diyanet Akademisi Başkanı yapıldığı belirtildi.

Hizmet içi kursun devam ettiği sırada, Diyanet Akademisi bünyesinde Akademi Eğitim Görevlisi başlığıyla bir kadro açıldı. Söz konusu kadro ise 10 kişi ile sınırlandırıldı. Söz konusu süreç mesajda şöyle aktarıldı:

“Daha önce hiç örneği olmayan Akademi Eğitim Görevlisi diye bir kadro icat ediliyor ve sadece 10 kişi ile sınırlanıyor. Gerekçe olarak da ‘Burada işler yoğun yardım edecek elemanlara ihtiyaç var. Veri hazırlama ve uzman kadrosu da alamadık o yüzden bu kadroyu ihdas ettik’ diyorlar. Garipliğe bakın ki veri hazırlama ve uzman kadrosu alamayanlar özlük hakları çok daha iyi olan Ankara da sabit Akademi Eğitim Görevlisi kadrosu alıyor ve bu kadroda olanlar veri hazırlama memurluğu yapıyor.”

‘BAŞKAN YARDIMCISININ OĞLU KADROYA YERLEŞTİRİLDİ’

Mesajda anlatılana göre söz konusu kadrolar için bir yazılı sınav ve sözlü mülakat sistemi getiriliyor. Sınav ve sözlü mülakat Başkan Yardımcısı Kadir Dinç’e yakınlığıyla bilinen daire başkanları tarafından yapılıyor. Böylece Başkan Yardımcısı’nın oğlu Seyid Enes Dinç Akademi Başkanlığı Eğitim Görevlisi kadrosuna yerleşiyor.

‘YABANCI DİLLER DAİRE BAŞKANI'NIN YABANCI DİLİ YOK’

Söz konusu sürece göz yuman isimlerin Diyanet içerisinde daire başkanı ve genel müdür olarak atamaları gerçekleşiyor. Diyanet içerisinde liyakatsiz atamaların da vurgulandığı mesajda şu örneklere yer veriliyor: “Akademiye, eğitim hizmetlerine, din hizmetlerine, dini yayınlara, Radyo TV’ye atanan genel müdür ve daire başkanlarına bakılsın. Hangisinin akademik kariyeri var, ne meziyetleri var? Mesela şu anki Radyo Televizyon Daire Başkanı yeterliliği olmadığı için Antep Dini Yüksek İhtisas Merkezinden alınmış ama akabinde Radyo TV’ye Daire Başkanı yapılmış. Yabancı Diller ve Lehçeler Daire Başkanının ise herhangi bir yabancı dili konuşabilme yeteneği yok. İhtisas ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı’nın doğru dürüst hiç idarecilik tecrübesi yok.”

‘TEFTİŞ KURULU FETÖ SORUŞTURMASI NEDENİYLE GÖZ YUMDU’

Söz konusu sürecin ardından Yüksek İhtisas Daire Başkanı’nın yurt dışına müşavir yapıldığı da iddia edilenler arasında yer aldı. Bu sırada Teftiş Kurulu Başkanı ile ilgili ise hakkında FETÖ soruşturması olduğu için olan bitene göz yumduğu vurgulandı.

DİYANET KAYNAKLARI GERÇEK GÜNDEM’E KONUŞTU

Söz konusu WhatsApp mesajını Gerçek Gündem’e ileten Diyanet kaynakları olaya konu olan ismin Kadir Dinç ve oğlu Seyid Enes Dinç olduğunu açıklayarak, bu mesajı paylaştığı gerekçesiyle Konya’da bir görevli hakkında soruşturma açıldığını belirtti. Gerçek Gündem’e yapılan açıklamada “Bahsedilen kişi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç. Oğlu Seyid Enes Dinç. İki yıl kadar Ankara'da babasının dizi dibinde görev yaptı. Şimdi babasının daha önce görev yaptığı Antalya'ya atandı. Babası Kadir Dinç Yıllarca Antalya'da bulundu. Ne hikmetse o da Antalya'ya atandı” dendi.

Kadir Dinç ısrarlı aramalarımıza ve sekreteriyle yaptığımız görüşme talebine rağmen bize dönüş yapmadı.

Kaynak: Haber Merkezi