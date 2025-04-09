Okulda Zehirlenme Şüphesi: 13 Öğrenci Hastanelik Oldu

Sivas'ta bir ortaokulda düzenlenen yemekli etkinlik sonrası öğrencilerde karın ağrısı başladı. Şikayetleri artan 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Okulda Zehirlenme Şüphesi: 13 Öğrenci Hastanelik Oldu

Sivas’ta Gazipaşa Ortaokulu’nda, 5. sınıf öğrencilerinin düzenlediği yemekli etkinlik, beklenmedik bir sağlık krizine yol açtı. Öğrenciler, evlerinden getirdikleri yemekleri sınıflarında paylaşarak eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Ancak etkinlik sonrasında bazı öğrenciler, aniden karın ağrısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu.

Okulda Zehirlenme Şüphesi: 13 Öğrenci Hastanelik Oldu - Resim : 1

Şikayetlerin artması üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, şikayetçi olan 13 öğrenciyi hızlıca hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk kontrollerde öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ancak gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine, öğrencilerin yaşadığı rahatsızlığın kaynağına dair detaylı bir inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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