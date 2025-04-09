Ersun Yanal’ın En Acı Günü

A Milli Takım ve Fenerbahçe dahil birçok kulüpte teknik direktörlük görevinde bulunan Ersun Yanal’ın annesi Bahriye Yanal hayatını kaybetti.

Ersun Yanal’ın En Acı Günü

Bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi gören, teknik direktör Ersun Yanal’ın Bahriye Yanal, memleketi Denizli’de yaşamını yitirdi.

Bahriye Yanal’ın cenazesinin yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aynı bölgedeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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