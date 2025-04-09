İstanbul ve Ankara'yı Saran Kabus Bir Can Daha Aldı

İstanbul ve Ankara’yı saran ‘sahte içki’ kabusu etkisini sürdürmeye devam ederken, sahte içki Ankara’da bir can daha aldı. 2 aydır hastanede tedavi gören 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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İstanbul ve Ankara'yı Saran Kabus Bir Can Daha Aldı

Başta İstanbul olmak üzere Ankara’da da çok sayıda kişinin ölümüne neden olan ‘sahte içki’ can almaya devam ediyor. Özellikle yılbaşı sonrasında artan vakalar dikkat çekerken, bir ölüm haberi de Ankara’dan geldi.

İstanbul ve Ankara'yı Saran Kabus Bir Can Daha Aldı - Resim : 1

BİR CAN DAHA ALDI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir tekel bayisinden satın aldığı alkolü içtikten sonra hastanelik olan ve 2 ay boyunca tedavisi devam eden 28 yaşındaki Taha K. hayatını kaybetti. Taha K., Hasan Kartal Orta Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İstanbul ve Ankara'yı Saran Kabus Bir Can Daha Aldı - Resim : 2

'ÇIĞLIK ATIYORDU'

Taha K.’nın aile yakınlarından Cemal Özberk, gencin son sözlerine ilişkin şunları anlattı:

Bu çeteler, kaçak alkolleri tekel bayilerine ucuza satmanın bir yolunu bulmuş. Arkadaşımızın bu alkolü nasıl tedarik ettiğini araştırdık ama hiçbir şey bulamadık. Alkol kullanırdı ama kaçak alkol kullanmazdı. Ambulanstan indiğinde ‘Gözlerim görmüyor’ demişti. Çığlık atıyordu. Hastanede bir süre tedavi gördü ve entübe edildi. Bir hafta entübe halde kaldı. Sonrasında durumu biraz daha iyiydi. Duyabiliyordu ama konuşamıyordu. Organları iflas ediyordu, 60 gün dayandı hastanede.

İstanbul ve Ankara'yı Saran Kabus Bir Can Daha Aldı - Resim : 3

152 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Memişoğlu, son açıklamasında yılbaşından bu yana 152 kişinin hayatını kaybettiği belirterek şunları söylemişti: Ben bunu yapanın insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bir insanın hayatını tehdit edecek bir gelirin kendisine faydası nasıl olur diye insan düşünüyor. Bu teamülen insanı katletmek.

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Kaynak: İHA

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