Şanlıurfa'da Toz Bulutu Hayatı Felç Etti

Şanlıurfa'da etkili olan yoğun toz bulutu, vatandaşların yaşamını zorlaştırıyor. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğü kentte yetkililer uyarılarını artırdı.

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Şanlıurfa'da Toz Bulutu Hayatı Felç Etti

Şanlıurfa'nın kent merkezi ve ilçelerinde devam eden toz taşınımı, günlük yaşamı adeta felç etmiş durumda. Özellikle Siverek ilçesinde etkili olan yoğun toz bulutu, havayı griyle kaplarken, görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı.

Şanlıurfa'da Toz Bulutu Hayatı Felç Etti - Resim : 1

Araçlar, birkaç dakika içinde üzeri tozla kaplanarak birer gri siluete dönüştü. Tozdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar maske takarak, başlarını sarmaya çalıştı; ama ne maske ne de koruyucu önlemler, bu doğa olayının etkisini hafifletebildi.

Hava kalitesindeki düşüşün etkilerinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yetkililer sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

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