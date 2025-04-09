Adıyaman’da Toz Bulutu Etkili Oldu
Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde toz bulutu etkili oldu. O anlar dronla görüntülendi.
Adıyaman'da toz taşınımı etkili oldu. Etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren toz bulutu dron kameralarına yansıdı.
Toz bulutunun bir süre daha etkili olacağı belirtilerek vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi