Adıyaman’da Toz Bulutu Etkili Oldu

Adıyaman'da toz taşınımı etkili oldu. Etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren toz bulutu dron kameralarına yansıdı.

Toz bulutunun bir süre daha etkili olacağı belirtilerek vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA