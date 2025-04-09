Adıyaman’da Toz Bulutu Etkili Oldu

Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde toz bulutu etkili oldu. O anlar dronla görüntülendi.

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Adıyaman’da Toz Bulutu Etkili Oldu

Adıyaman'da toz taşınımı etkili oldu. Etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren toz bulutu dron kameralarına yansıdı.

Adıyaman’da Toz Bulutu Etkili Oldu - Resim : 1

Toz bulutunun bir süre daha etkili olacağı belirtilerek vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

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