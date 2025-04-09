Ambulans Kazaya Karıştı, 3’ü Sağlık Çalışanı 6 Yaralı

Kaza, Çaycuma-Bakacakkadı kara yolu Sanayi Kavşağı'nda yaşandı. İçerisinde hasta bulunan Mehmet E. kontrolündeki 67 AU 479 plakalı ambulans, kavşakta Öner G.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte ambulansta bulunan Gözdenur G., Büşra A., Ramazan ve Turgut Aker yaralandı.

Yapılan ihbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Zonguldak ve Çaycuma'daki hastanelere sevk edildi.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA