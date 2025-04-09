Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

İstanbul Küçükmece'de yürekler ağza geldi. Bir araçtan açılan ateş sonucu korkan vatandaşlar kaçıştı.

Halkalı Merkez Mahallesi, 1219 Sokak'ta sabah saatlerinde sokakta yürüyen Nurullah Tüzün, araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tüzün'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak delil toplarken, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Kaynak: İHA