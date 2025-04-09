Eski Yıldız Futbolcuya Bombalı Saldırı

Futbolculuk kariyerinde, West Ham, Arsenal, Liverpool, Chelsea ve QPR gibi takımların da formasını giyen İsrailli yıldız futbolcu Yossi Benayoun’un evine bombalı saldırı düzenlendi.

Pazar günü gerçekleştiği bildirilen bombalı saldırının, eski futbolcunun evinin önünden geçen bir motosikletli bir şahıs tarafından yapıldığı bildirildi. Polis el bombasıyla düzenlenen saldırı için inceleme başlattı.

İngiltere’de yayın yapan The Sun’ın aktardığına göre, emniyet güçleri saldırının Gazze ile alakalı olmadığını söyledi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan İsrailli eski futbolcu, saldırının kesinlikle hata olduğunu düşündüğünü söyleyerek, “El bombasının evimi hedef almadığından hiç şüphem yok. İlk başta bir gaz tüpünün patladığını düşündüm ve itfaiyeyi aradık. Ancak polis eve geldiğinde ve el bombasının kalıntılarını bulduğunda gerçekte ne olduğunu anladık” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi