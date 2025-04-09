Metro ve Tramvay Hattında Arıza: Seferler Durdu
İstanbul'da metro ve tramvay seferleri durdu. Otobüslerle sunulan ücretsiz taşıma hizmeti de yoğunluğa çare olmadı.
İstanbul'da bugün ulaşımda büyük aksamalar yaşandı. Hem metro hem de tramvay hatlarında teknik arızalar nedeniyle seferler yapılamıyor.
Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, seferlerin durmasına yol açtı. Metro İstanbul, hat boyunca otobüslerle ücretsiz taşıma hizmeti sunulduğunu açıkladı. Ancak bu çözüm de yoğunluk yaşanmasına engel olamadı.
#MetroDuyuru #M6— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 9, 2025
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır.
Hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir.
TRAMVAY DURDU
Bir diğer ulaşım sorunu ise Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda yaşandı. Teknik bir problem nedeniyle seferler aksadı. Tramvay hattı, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal olarak işletilirken, 50. Yıl-Mescidi Selam arasında ring seferi düzenlenmeye başlandı. İstanbul'daki bu ulaşım aksaklıkları, özellikle yoğun saatlerde büyük sıkıntılara yol açtı.
Kaynak: AA