Metro ve Tramvay Hattında Arıza: Seferler Durdu

İstanbul'da bugün ulaşımda büyük aksamalar yaşandı. Hem metro hem de tramvay hatlarında teknik arızalar nedeniyle seferler yapılamıyor.

Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, seferlerin durmasına yol açtı. Metro İstanbul, hat boyunca otobüslerle ücretsiz taşıma hizmeti sunulduğunu açıkladı. Ancak bu çözüm de yoğunluk yaşanmasına engel olamadı.

#MetroDuyuru #M6

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamamaktadır.

Hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir. — Metro İstanbul (@metroistanbul) April 9, 2025

TRAMVAY DURDU

Bir diğer ulaşım sorunu ise Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda yaşandı. Teknik bir problem nedeniyle seferler aksadı. Tramvay hattı, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal olarak işletilirken, 50. Yıl-Mescidi Selam arasında ring seferi düzenlenmeye başlandı. İstanbul'daki bu ulaşım aksaklıkları, özellikle yoğun saatlerde büyük sıkıntılara yol açtı.

Kaynak: AA