Metro ve Tramvay Hattında Arıza: Seferler Durdu

İstanbul'da metro ve tramvay seferleri durdu. Otobüslerle sunulan ücretsiz taşıma hizmeti de yoğunluğa çare olmadı.

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Metro ve Tramvay Hattında Arıza: Seferler Durdu

İstanbul'da bugün ulaşımda büyük aksamalar yaşandı. Hem metro hem de tramvay hatlarında teknik arızalar nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro ve Tramvay Hattında Arıza: Seferler Durdu - Resim : 1

Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, seferlerin durmasına yol açtı. Metro İstanbul, hat boyunca otobüslerle ücretsiz taşıma hizmeti sunulduğunu açıkladı. Ancak bu çözüm de yoğunluk yaşanmasına engel olamadı.

TRAMVAY DURDU

Bir diğer ulaşım sorunu ise Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda yaşandı. Teknik bir problem nedeniyle seferler aksadı. Tramvay hattı, Topkapı-50. Yıl istasyonları arasında normal olarak işletilirken, 50. Yıl-Mescidi Selam arasında ring seferi düzenlenmeye başlandı. İstanbul'daki bu ulaşım aksaklıkları, özellikle yoğun saatlerde büyük sıkıntılara yol açtı.

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Kaynak: AA

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