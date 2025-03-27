İstanbul Valiliği'nden Bir 'Metro' Kararı Daha! Taksim'de Durmayacak, Füniküler Kapatıldı

İstanbul Valiliği, bir kez daha metro seferlerinde düzenlemeye gitti. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattında Taksim durağı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden Bir 'Metro' Kararı Daha! Taksim'de Durmayacak, Füniküler Kapatıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolar nedeniyle sık sık İstanbul Valiliği tarafından kapatılıp açılan metro seferlerinde bir kez daha değişiklik yaşandı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, saat 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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