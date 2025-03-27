Hatay'da Korkutan Yangın, 4 Yaşındaki Çocuğu Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştılar
Hatay'da bir apartmanda başlayan yangında, itfaiye ekipleri mahsur kalan çocuğu kurtardı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Hatay’ın İskenderun’un ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri apartmanın 4’üncü katında mahsur kalan 4 yaşındaki çocuğu kurtarmak için zamanla yarıştı.
Alevler kısa sürede 2’nci kattaki daireyi sararken, diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Paniğe kapılan aileler kendi imkanlarıyla apartmandan çıktı. Binanın 4’üncü katında mahsur kalan M.G., itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen M.G.’ye ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Dairelerdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA