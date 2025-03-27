CHP RTÜK'e Gidiyor, Saat Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), RTÜK'ün SZC TV, Halk TV, Tele 1 ve Now TV kanallarına üst sınırdan ceza vermesine tepki gösterdi.

SAAT 20.30'DA RTÜK ÖNÜNDE OLACAKLAR

TBMM'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milletvekillerinin RTÜK önüne gideceğini açıklamasının ardından, vekillerin saat 20.30'da RTÜK önünde basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla RTÜK'ün televizyon kanallarına verdiği cezaları açıkladı.

Bu kapsamda SZC TV'ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yaparak 'halkı kin ve düşmanlığa' teşvik suçlamasıyla 10 gün yayın durdurma cezası ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

Halk TV’ye de yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurma cezası verildi. Başarır’ın “Elinde terazi olan bu darbecilere karşı hep birlikte direneceğiz” sözlerinin yayınlanması nedeniyle de ayrıca yüzde 3 idari para cezası verilmesine karar verildi.

Tele 1’e ise yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi. Sabah Pusulası programında RTÜK Başkanına yönelik değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası verilmesi yönünde karar verildi.

Now TV de cezalardan nasibini alan bir diğer kanal oldu. Haberlerin “Hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı” iddiasıyla bu kanala da yüzde 2 idari para cezası kesildi.

RTÜK, ayrıca Fatih Altaylı ve İlker Canıklıgil'in yayın yaptığı Flu TV’in YouTube kanallarına 72 saat içerisinde lisans alınmaması halinde, erişim yasağı getirme kararı aldı.

Kaynak: ANKA